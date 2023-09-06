Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова министром обороны Украины

За его кандидатуру подали голоса 338 депутатов. Против не голосовал никто, воздержался от голосования один депутат.

Вчера парламент отправил Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны. За проголосовали 327 депутатов. Перед голосованием Резников пришел в Раду лично отчитываться за 552 дня своей работы в должности министра обороны. Он рассказал, что за это время военная помощь достигла 100 млрд долларов, на вооружение принято более 200 образцов западного оружия, в эксплуатацию допущено более 30 моделей украинских дронов.

Сегодня три заместителя министра обороны написали заявления об отставке. Речь идет о заместителе министра обороны Владимире Гаврилове, заместителе по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталии Дейнеге и заместителе по европейской интеграции Андрее Шевченко.

Как мы писали, Умеров - своего рода компромиссная кандидатура, не только сохраняющая лояльность Офису президента, но и принятая в США, а также имеющая связи в Турции.