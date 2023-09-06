Рада утвердила Умерова на посту министра обороны
Верховная Рада поддержала назначение Рустема Умерова министром обороны Украины
За его кандидатуру подали голоса 338 депутатов. Против не голосовал никто, воздержался от голосования один депутат.
Вчера парламент отправил Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны. За проголосовали 327 депутатов. Перед голосованием Резников пришел в Раду лично отчитываться за 552 дня своей работы в должности министра обороны. Он рассказал, что за это время военная помощь достигла 100 млрд долларов, на вооружение принято более 200 образцов западного оружия, в эксплуатацию допущено более 30 моделей украинских дронов.
Сегодня три заместителя министра обороны написали заявления об отставке. Речь идет о заместителе министра обороны Владимире Гаврилове, заместителе по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталии Дейнеге и заместителе по европейской интеграции Андрее Шевченко.
Как мы писали, Умеров - своего рода компромиссная кандидатура, не только сохраняющая лояльность Офису президента, но и принятая в США, а также имеющая связи в Турции.