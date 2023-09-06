Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке
Три заместителя министра обороны написали заявления об отставке.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Речь идет о заместителе министра обороны Владимире Гаврилове, заместителе по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталии Дейнеге и заместителе по европейской интеграции Андрее Шевченко.
ВСего у Алексея Резникова было восемь заместителей. На своих должностях остались Александр Павлюк, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Константин Ващенко и наиболее медийная из них всех Анна Маляр.
Ранее мы сообщали, что Верховная Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны. За проголосовали 327 депутатов. Перед голосованием Резников лично отчитался за 552 дня своей работы в должности министра обороны.
В тот же день Рада поддержала отставку главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который станет преемником Резникова.
Вскоре после этого Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Умерова на пост министра обороны и появился проект постановления парламента о назначении Умерова на должность.