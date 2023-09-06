Три заместителя министра обороны написали заявления об отставке.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Речь идет о заместителе министра обороны Владимире Гаврилове, заместителе по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталии Дейнеге и заместителе по европейской интеграции Андрее Шевченко.

ВСего у Алексея Резникова было восемь заместителей. На своих должностях остались Александр Павлюк, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Константин Ващенко и наиболее медийная из них всех Анна Маляр.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны. За проголосовали 327 депутатов. Перед голосованием Резников лично отчитался за 552 дня своей работы в должности министра обороны.

В тот же день Рада поддержала отставку главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который станет преемником Резникова.

Вскоре после этого Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Умерова на пост министра обороны и появился проект постановления парламента о назначении Умерова на должность.