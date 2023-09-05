В политическом смысле ситуация вокруг отставки министра обороны Алексея Резникова негативное событие для Владимира Зеленского.

Резников ушел под грузом обвинений в коррупции. По слухам, он будет назначен послом в Великобританию и ни о каких уголовных делах против него речи нет. И возникает вопрос: если Резников действительно причастен к коррупции, то почему он не под следствием? А если он не причастен к коррупции, то зачем его увольнять? Тем более что он сам своей вины не признает и даже предлагал заключить по этому поводу пари.

То есть ситуация с отставкой Резникова для общества остаётся не проясненной. За что его уволили? И если есть, за что увольнять, то понесёт ли он ответственность?

Кроме того, очевидно, что коррупционные схемы в Минобороны не могли курироваться только Резниковым, без участия более влиятельных покровителей и бенефициаров в высшем военно-политическом руководстве Украины. Министр в этом плане скорее техническая фигура и уж точно далеко не ключевая. И судьба Резникова - это сигнал всей управленческой вертикали, что Банковая больше не может защитить ее от обвинений в коррупции со стороны связанных с Западом структур (а именно они играли первую скрипку в кампании против Резникова).

В том числе это и сигнал для Рустема Умерова, который, возможно, сейчас и является "человеком Ермака" (такое мнение распространено в политкругах), однако в перспективе, учитывая его обширные связи с США, для него не составит труда быстро переориентироваться, если он посчитает это для себя выгодным.

Расклад в Минобороны Украины будет понятен по ситуации с заместителями министра: останутся ли среди них на ключевых позициях (а значит, и на финансовых потоках) люди Офиса президента либо их начнут менять на ориентированных на западные структуры и грантовые организации активистов и волонтеров.

В более широком плане важный вопрос, сохранит Банковая прямой контроль над прочими силовыми структурами (СБУ, БЭБ, МВД и Офисом генпрокурора) либо там тоже по рекомендации западных партнеров начнутся кадровые перемены.