Министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений его ведомства в закупке летних курток вместо зимних предложил пари. Он пообещал уйти со своей должности, если информация СМИ о куртках для ВСУ окажется правдой.

Если же это не так, сказал министр, то народный депутат Анастасия Радина (глава Комитета антикорупционной политики) должна сдать мандат, а журналист "УП" Михаил Ткач - на три года уйти из журналистики.

Об этом Резников заявил в интервью изданию "Бабель".

Арбитрами пари Резников приглашает Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики. Наблюдателями - редакции ряда украинских изданий.

Министр обороны пообещал предоставить все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, "чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества".

Напомним, журналисты провели расследование и выяснили, что в Минобороны Украины приобрели некачественные куртки для ВСУ по втрое завышенной цене. По контракту, заключенному с турецкой фирмой осенью 2022 года, куртки должны были быть камуфляжными. Но на границе с Украиной стали "зимними воздухозащитными" и подорожали в три раза.

Сначала в Минобороны заявили о своей непричастности к закупке некачественной формы для ВСУ. В ведомстве заверили, что его подразделения не имеют отношения ни к закупкам формы, ни к определению потребности, поиску исполнителя, заключению договора и т.д.

Но затем в Минобороны признали "незначительные" недостатки формы, которая в итоге стала предметом уголовного расследования.

А сегодня СМИ сообщили, что одним из владельцев турецкой компании, которая передала ВСУ летние куртки вместо зимних по завышенной цене на сумму 35 миллионов гривен, оказался племянник народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая.