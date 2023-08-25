Одним из владельцев турецкой компании, которая передала ВСУ летние куртки вместо зимних по завышенной цене на сумму 35 миллионов гривен, оказался племянник народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая. Племянника зовут Александр, он носит ту же фамилию, что и нардеп.

Об этом сообщают СМИ.

Парламентарий Касай входит в комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.

Что касается Александра Касая, то он был совладельцем компании - производителя курток Vector avia hava araçlari до февраля 2023 года. Племянника "слуги народа" вывели из кампании уже после подписания договора с Минобороны о куртках.

По данным СМИ, заключенный контракт с турецкой фирмой осенью 2022 года предполагал, что куртки для ВСУ должны быть камуфляжными. Но на границе с Украиной они вдруг стали "зимними воздухозащитными" и подорожали в три раза. Всего компания ввезла в Украину из Турции 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи брюк на 13 миллионов долларов.

Сначала в Минобороны заявили о своей непричастности к подозрительной закупке. В ведомстве заверили, что его подразделения не имеют отношения ни к закупкам формы, ни к определению потребности, поиску исполнителя, заключению договора и т.д.

Но затем в Минобороны признали "незначительные" недостатки формы, которая в итоге стала предметом уголовного расследования.