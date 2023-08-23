Минобороны признало "незначительные" недостатки с военной формой, закупленной на 35 миллионов гривен, которая стала предметом уголовного расследования.

Замминистра обороны Денис Шарапов заявил на заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде, что часть товара была без необходимых бирок или был неправильно указан размер, передает Нromadske.

Говорит, об этом сообщили командованию тыла и "в виде исключения" оно приняло одежду.

Шарапов также сообщил, что турецкую фирму проверяли, прежде чем заключать с ними соглашение.

"Предполагаю, что проверка была, ничего не было найдено. У меня есть документы, которые я могу предоставить для подтверждения. Замечаний по качеству товара нет" , – отметил он.

Также в ходе заседания. подтвердилось, что опубликованные в СМИ инвойсы по закупке формы в Турции были достоверными, сообщает нардеп Железняк, присутствующий на комитете.

Ранее Минобороны заявило, что непричастно к закупке некачественной формы для ВСУ.

По данным СМИ, заключенный контракт с турецкой фирмой осенью 2022 года предполагал, что куртки для ВСУ должны были быть камуфляжными. Но на границе с Украиной они стали "зимними воздухозащитными" и подорожали в три раза.