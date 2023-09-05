Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что коррупция в Украине тормозит поставки оружия Западом. Коррупционные скандалы влияют на позицию западного общества, с мнением которого должны считаться правительства.

Об этом сообщает местный портал LRT.

"Это очень важная причина. Представьте, что избиратели в том или ином государстве видят, что в стране, на которую направлена помощь, происходят очень заметные коррупционные скандалы. Это огромный удар по репутации этого государства", - приводит слова Науседы LRT.

Как отмечается, литовский президент сказал об этом после заявления президента Владимира Зеленского о планах сменить Алексея Резникова на посту министра обороны.

Коррупция не была упомянута им как причина решения. Однако именно так, похоже, это расценили на Западе.

Накануне в The New York Times вышла статья о том, что отставка министра обороны подчеркивает сохраняющуюся проблему коррупции в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене во время действия военного положения.