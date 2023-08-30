Экс-спикер Верховной Рады депутат Дмитрий Разумков прокомментировал "Стране" свой законопроект о приравнивании коррупции во время военного положения к государственной измене, который он внес вскоре после того, как с такой же идеей выступил президент Владимир Зеленский.

"Наш законопроект №9659 дополняет Уголовный кодекс статьей 111-3 и приравнивает наказание за коррупцию во время военного положения к наказанию за госизмену. Законопроект предусматривает от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества",- сказал Разумков.

Он добавил, что, в отличие от инициативы Зеленского, его законопроект предусматривает, что вопросом коррупции будут заниматься только антикоррупционные органы НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд, а не СБУ.

"С помощью СБУ власть сможет давить на своих политических оппонентов и "хоронить" собственные коррупционные дела", - считает Разумков.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене на период действия военного положения.

На фоне новостей об этой инициативе стало известно, что руководство всей системы антикоррупционных органов Украины уехало с визитом в США.