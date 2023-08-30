В Верховную Раду внесен анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, которым предлагается коррупцию во время военного положения приравнять к государственной измене.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

После внесения в Верховную Раду законопроект должны вынести в порядок сессий для голосования депутатов.

Правда, судя по коллективу авторов во главе с экс-спикером Дмитрием Разумковым законопроекта о приравнивании коррупции к госизмене, это не тот документ, который планировал внести Владимир Зеленский.

Судя по всему, это может быть своеобразной формой законодательного троллинга со стороны ушедшего в оппозицию к президенту экс-спикера.

Подробнее о такой инициативе Зеленского мы писали в отдельном материале.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", - ранее сообщил президент.

Ранее мы писали, что НАБУ и САП объявили подозрения двум топ-чиновникам в растрате десятков миллионов при закупке продуктов.

Также в Минобороны Украины новый скандал с закупками, там приобрели куртки для ВСУ по втрое завышенной цене.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

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