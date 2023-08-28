В антикоррупционном совете при Минобороны Украины отрицают, что закупленные, предположительно, по завышенным ценам куртки для ВСУ оказались не зимними, а летними.

Об этом заявил председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Евгений Грушовец в эфире "Радио Свобода".

"Нам точно удалось выяснить, это факты, точно подтвержденные. Во-первых – это куртки не летние, не демисезонные, это зимние куртки, которые сшиты на турецких фабриках. И, соответственно, мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что якобы куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку", – сказал Грушовец.

По его словам, у Минобороны не было и не должно было быть инвойсов с указанием цены, которые публиковали журналисты, поскольку их предоставляет турецкая сторона при отгрузке товара. Поэтому Минобороны не несет ответственность за возможное завышение цен на куртки, произведенные за границей.

"На самом деле важен вопрос, связана ли эта компания с представителем от власти или депутатского корпуса. Если это действительно был заговор – это одна история, это коррупция", - отметил Грушовец.

Он добавил, что была установлена единственная проблема с этими куртками, которая касалась лейб. В остальном комиссия по контролю качества проблем с куртками не нашла и ввиду их необходимости в зимний сезон все они были приняты.

Также выяснилось, что производитель или поставщик не получил всей предоплаты по договору.

Ранее СМИ сообщали, что одним из владельцев турецкой компании оказался племянник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая.

А министр обороны Резников пообещал уйти со своей должности, если информация СМИ о куртках для ВСУ окажется правдой.