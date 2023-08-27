Сегодня опубликовано интервью, в котором Владимир Зеленский сообщил, что предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене на период действия военного положения.

Политический смысл этой идеи понятен: постоянные коррупционные скандалы во время войны подрывают доверие общества к власти. И Зеленский на этот опасный для него тренд должен был как-то реагировать. Отсюда и появилось предложение приравнять коррупцию к госизмене.

Но какое оно будет иметь практическое значение и последствия?

Ответственность ужесточится - за госизмену положено наказание вплоть до пожизненного. Но главное даже не это. Подозреваемому в госизмене суд в качестве меры пресечения может избрать только один вариант - взятие под стражу. Альтернативы в виде внесения залога по такой статье нет.

И это принципиально важный момент. Если законопроект Зеленского примут, то уличенных в коррупции будут отправлять в тюрьму сразу после получения статуса подозреваемого. Либо суд может вообще не назначать никакой меры пресечения, но это в нынешнее время большая редкость.

Такие вердикты судов могут создать очень сильный рычаг давления силовиков и властей на всех тех, кто подпадает под коррупционные статьи. А также облегчат процесс вымогательства на теме открытия и закрытия уголовных дел. И речь идет не только о чиновниках. Но и, например, о нардепах, против которых часто открывают дела за нарушения в декларировании, судьях, мэрах и прочих представителей местной власти, а также бизнесменах.

На днях НАБУ и САП объявили подозрения двум топ-чиновникам в растрате десятков миллионов при закупке продуктов.

А министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений его ведомства в закупке летних курток вместо зимних предложил пари. Он пообещал уйти со своей должности, если информация СМИ о куртках для ВСУ окажется правдой.