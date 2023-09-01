Украинские антикоррупционные органы возмущены тем, что предложение президента Владимира Зеленского приравнять коррупцию военного времени к государственной измене даст больше полномочий СБУ.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на "чиновников и наблюдателей, которые предупреждают, что этот план может помешать основным антикоррупционным силам Украины".

Два высокопоставленных чиновника анонимно сказали изданию, что в украинских антикоррупционных ведомствах растет обеспокоенность тем, что план Зеленского выведет из-под их контроля важнейшие коррупционные дела и передаст их в СБУ, которая находится в ведении президента.

"Потенциально СБУ может иметь полномочия похоронить дела о коррупции с участием высших чиновников. Этот шаг, по словам чиновников, может поставить под угрозу антикоррупционную инфраструктуру Украины, и антикоррупционные органы бьют тревогу", – пишет издание.

Приравнивая коррупцию к госизмене, офис Зеленского манипулирует стремлением общества к справедливости, заявил глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин.

На самом деле, добавил Шабунин, офис Зеленского преследует другие цели: защитить высокопоставленных чиновников от обвинений в коррупции и получить инструменты для уничтожения оппонентов.

"По данным источников в НАБУ, законопроект предоставит право расследовать коррупцию в высшей степени СБУ – службе безопасности, подконтрольной администрации президента", – говорится в сообщении Центра Шабунина.

Politico приводит и вторую точку зрения – комментарий советника главы Офиса президента Зеленского Михаила Подоляка, который заявил изданию, что инициативы президента укрепят антикоррупционную инфраструктуру и ее эффективность.

"Президент начинает эту дискуссию, чтобы поставить в массовом сознании четкий знак равенства между коррупцией военного времени и государственной изменой. Ужесточение наказания за коррупционные преступления и устранение возможности освобождения под залог для обвиняемых в коррупции – это демонстрация серьезности его намерений", – заявил Подоляк.

Ранее мы писали, что приравнивание коррупции к госизмене может создать очень сильный рычаг давления силовиков и властей на всех тех, кто подпадает под коррупционные статьи. А также облегчает процесс вымогательства на теме открытия/закрытия уголовного дела.

Мы разбирались, чем обернется приравнивание коррупции к госизмене.