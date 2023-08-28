Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде приравнять коррупцию к государственной измене на период действия военного положения.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосийчук, которое транслировалось в эфире телемарафона

Судя по всему, это ответ на постоянные коррупционные скандалы с представителями власти (особенно в сфере военных закупок), которые сотрясают Украину в последнее время.

Политический смысл этой идеи понятен - постоянные коррупционные скандалы во время войны подрывают доверие общества к власти и Зеленский на этот опасный для него тренд должен был как-то реагировать. Отсюда и появилось предложение приравнять коррупцию к госизмене.

Какое это будет иметь практическое значение?

Ответственность ужесточится - за госизмену положено наказание вплоть до пожизненного.

Но главное даже не это. Подозреваемому в госизмене суд в качестве меры пресечения может избрать только один вариант - взятие под стражу. Альтернативы в виде внесения залога по данной статье нет.

И это принципиально важный момент. Если законопроект Зеленского примут, то подозреваемые в коррупции будут отправляться в тюрьму сразу после получения статуса подозреваемого (либо суд может вообще не назначать никакой меры пресечения, но это в нынешнее время большая редкость).

Это может создать очень сильный рычаг давления силовиков и властей на всех тех, кто подпадает под коррупционные статьи. А также облегчает процесс вымогательства на теме открытия/закрытия уголовного дела.

И речь идет не только о чиновниках. Но и, например, о нардепах (против которых часто открывают дела за нарушения в декларировании), судьях, мэрах и прочих представителей местной власти, бизнесменах.

И в продолжение темы по идее президента приравнять коррупцию к госизмене Издание "Зеркало недели", со ссылкой на свои источники, пишет, что в законопроекте будет предусмотрена новация, которая кардинально поменяет механизм расследования крупных коррупционных дел - право расследовать коррупцию на сумму свыше 24 млн гривен получит не только НАБУ, но и СБУ.

Это, по данным издания, уже вызвало недовольство в НАБУ (опекаемое западными структурами) и со стороны его группы поддержки, которые полагают, что, таким образом, власти пытаются взять под контроль (через СБУ) расследование важнейших антикоррупционных дел.

"Думаю, что это плохая идея: любое дело в НАБУ можно будет забрать и для этого будут законодательные основания. Украина будет иметь кучу проигранных дел в ЕСПЧ, потому что безальтернативная стража будет нарушением конвенции. Плюс власти начнут портить отношения с международными партнерами. Если примут – будет беда", - говорит высокопоставленный источник в НАБУ.