Заработать на разоблачении коррупции в Украине можно будет уже с 6 сентября.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков.

"Я подписал приказ о запуске с 6 сентября Единого портала обличителей коррупции, который обеспечивает анонимное или неанонимное сообщение о коррупции в той или иной организации", — сказал Новиков на пресс-конференции.

К реестру уже подключены десять государственных ведомств, этот процесс будет постепенно расширяться.

По словам Новикова, данный портал должен будет стать единым местом для всех, кто захочет бороться с коррупцией в Украине.

Разоблачитель коррупции сможет получить 10% от суммы сорванной им коррупционной сделки, но не более 14 млн гривен.

Напомним, что украинцы смогут заработать на разоблачении коррупции до "10% от сорванной схемы".

Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене во время действия военного положения.

Мы разбирались, в чем суть идеи Зеленского приравнять коррупцию к госизмене и почему в НАБУ это считают "бедой".

Война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.