Отставка министра обороны подчеркивает сохраняющуюся проблему коррупции в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Издание напоминает, что отставка министра обороны произошла "после шквала сообщений о взяточничестве и финансовых нарушениях в его ведомстве".

"Буквально на прошлой неделе советник США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить усилия по искоренению коррупции во время войны. Это связано с тем, что некоторые законодатели в Соединенных Штатах использовали взяточничество как аргумент в пользу ограничения военной помощи Украине", – сообщает The New York Times.

Издание пишет, что непосредственно Резникова не обвиняют в коррупции, "но расширение расследований в его министерстве стало первой серьезной проблемой для правительства.

По данным правительства, приводимым в статье, в этом году "контракты на поставку оружия на сумму около 980 млн долларов не были поставлены в срок, а некоторые предоплаты за оружие исчезли на надзорных счетах торговцев оружием, согласно отчетам, представленным в парламент. Хотя точные подробности не разглашаются, нарушения позволяют предположить, что сотрудники министерства по закупкам не проверяли поставщиков или позволяли торговцам оружием уйти с деньгами, не поставив вооружение".

"Правительственные чиновники признают, что по некоторым военным контрактам не было произведено вооружение или боеприпасы, и что часть денег исчезла. Но они говорят, что большинство проблем возникли в хаотичные первые месяцы вторжения в прошлом году и с тех пор были устранены", – говорится в публикации.

Западные доноры внимательно следят за тем, как Украина решает эту проблему, заявила в интервью The New York Times председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

Ранее сообщалось, что Резников подал в Раду заявление об отставке с должности министра обороны.

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