В понедельник, 4 сентября, министр обороны Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!", - написал Резников.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что хочет заменить министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Также он сообщил, что Рада должна проголосовать за это назначение уже на предстоящей неделе.

На днях нардеп Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников может в начале сентября отправиться в отставку. По данным нардепа, Резников поедет послом в Великобританию, а на его место будет предложен глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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