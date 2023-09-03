Будущий министр обороны Рустем Умеров - "далекий от войны человек".

Такое мнение высказал в своем Фейсбуке главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

"Никаких программ действий, никакого понимания, что делать, ничего этого у нового кандидата в министры, конечно, не будет. Человек будет как-то учиться на новой высшей должности. Возможно, будет пытаться делать это добросовестно, стараться, но все равно будет учиться и тратить время не на принятие решений, а на поиск и изучение неизвестных для него проблем. Но цена такой "учебы" - кровь десятков тысяч людей, которые будут еще на неопределенное время лишены давно незрелых необходимых решений", - считает Бутусов.

Также, по его данным, новый министр - креатура главы Офиса президента Андрея Ермака, о чем уже писала "Страна".

"Главное, что он не должен мешать людям Ермака – Шарапову и другим продолжать решать все финансовые, имущественные и информационные вопросы МО", - считает Бутусов.

По его мнению, назначением Умерова "президент на некоторое время будет защищен от коррупционных скандалов и некомпетентных управленческих решений Резникова обещаниями, что новый министр решит старые проблемы".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подтвердил намерение сделать главу Фонда госимущества Умерова министром обороны.