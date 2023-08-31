Министр обороны Украины Алексей Резников может в начале сентября отправиться в отставку.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

По его данным, Резников поедет послом в Великобританию, а на его место будет предложен глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

"Уже вчера с утра о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые", - пишет Железняк.

Напомним, на днях Резников заявлял, что на данный момент не обсуждает с президентом Владимиром Зеленским возможность своей отставки. При этом министр обороны не давал прямого ответа на вопрос, предлагал ли ему Зеленский должность посла Украины в Великобритании.

Ранее появились слухи, что вице-премьер Ирина Верещук может стать министром обороны вместо Алексея Резникова. Однако сама Верещук их опровергла.

Отметим, что недавно на фоне скандала в Минобороны с закупкой курток для ВСУ Резников заявлял, что уйдет со своего поста, если информация о закупках некачественной формы подтвердится.

Мы анализировали, отправят ли в отставку министра обороны Резникова и кто его может заменить.