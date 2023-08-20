Некоторые представители российских спецслужб выступают за отставку начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, сторонники жесткой линии в ФСБ поддержали требования куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который настаивал на смене командования.

Как сказали источники, "ястребы" предлагают начать воевать в Украине более агрессивно: объявить военное положение и полномасштабную мобилизацию.

Впрочем, пока нет признаков того, что Кремль собирается поменять подходы к ведению войны и снять Шойгу и Герасимова с их постов, отмечает Bloomberg. Вместо этого власти наказывают оппонентов военного руководства страны. Так, после мятежа "Вагнера" пропал из публичного поля близкий Пригожину генерал Сергей Суровикин, а Игорь Гиркин-Стрелков отправился за решетку по обвинению в экстремизме.

Напомним, по данным Politico, бывшего заместителя командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина, которого считают союзником Евгения Пригожина, отстранили от полномочий и посадили под домашний арест. Ему приказали "оставаться в тени", пока о нем не забудут.

Ранее мы писали, что Пригожин мог осуществить попытку мятежа не один, а при содействии части представителей российских властей, которые и после мятежа остались на своих местах и могут предпринять попытку реванша.