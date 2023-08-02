Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова-Гиркина.

Об этом сообщает российское издание "База" со ссылкой на адвоката Гаджи Алиева.

Все дальнейшие заседания по его делу пройдут в закрытом режиме, добавил адвокат.

Напомним, Игорь Стрелков-Гиркин был арестован 21 июля по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Заявление на Гиркина написал бывший ярославский депутат и "вагнеровец" Дмитрий Петровский.

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