Арестованный Игорь Гиркин-Стрелков содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщает секретарь Общественной наблюдательной комиссии РФ по защите прав человека в местах принудительного содержания Алексей Мельников.

По его словам, после решения суда Гиркин был помещён в двухместную камеру.

"Признаков морального или физического давления на него правозащитниками выявлено не было", - утверждает Мельников.

Напомним, Гиркин-Стрелков был арестован в РФ по обвинению в экстремизме. По данной статье ему грозило до 5 лет тюремного заключения. Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц и 27 суток, то есть до 18 сентября 2023 года.

Как мы сообщали, адвокат утверждает, что обвинение в экстремизме было предъявлено Игорю Гиркину за его сообщения в Телеграм, где он безжалостно критиковал систему российской власти, обвинял кремлёвских ставленников на захваченных территориях Украины во вредительстве, а окружение Путина - в профнепригодности и сговоре с украинскими олигархами.

Ранее стало известно, что заявление на Гиркина написал бывший депутат и "вагнеровец" из-за его критики Путина.