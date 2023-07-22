Сегодня, 21 июля, в Москве был задержан и арестован Игорь Стрелков-Гиркин.

Бывший офицер ФСБ, ставший известным после захвата Славянска в 2014 году, а в последнее время — как самый громкий критик военного руководства РФ и российской власти в целом.

Он обвиняется московской прокуратурой по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ему грозит пять лет лишения свободы.

Кто такой Гиркин-Стрелков и какова его роль в так называемой "Русской весне", а также, почему его внезапно арестовали - разбиралась "Страна".

Поклонник Белого движения и офицер ФСБ

Игорь Гиркин родился в 1970 году в Москве в семье военных. По образованию — историк, поклонник Белого движения и реконструктор.

В 90-е проходил срочную службу в ВС РФ, после чего остался в армии по контракту. Полковник ФСБ в запасе (с апреля 2013 года).

По его собственным словам, участвовал в боевых действиях в различных "горячих точках", таких как Приднестровье, Босния, Чечня.

С конца 90-х годов пошел на службу в ФСБ и участвовал во Второй Чеченской войне в составе спецподразделений российской спецслужбы. По его словам, получил там псевдоним "Игорь Иванович Стрелков" (настоящее отчество Гиркина - Всеволодович). Позже это имя он будет использовать и на Донбассе.

Незадолго до событий 2014 года Гиркин уволился из ФСБ в звании полковника.

Ряд СМИ писали, что тогда он сошелся с "православным олигархом" Константином Малофеевым и работал у него в службе безопасности. С Малофеевым сотрудничал и будущий "премьер ДНР" российский политтехнолог Александр Бородай (сам Малофеев отрицал, что Гиркин у него работал).

Малофеев сыграл одну из ключевых ролей в аннексии Крыма и последующих событиях на Донбассе. И, как говорят, был одним из главных их идеологов и "менеджеров".

По его линии в них и принял участие Стрелков.

Участие в аннексии Крыма и роль в захвате Славянска

Игорь Стрелков, по его заявлениям, собрал из местных жителей, которые выступали против новых украинских властей, "отряд народного ополчения".

По информации СБУ, Гиркин был помощником по силовым вопросам у премьер-министра Крыма Сергея Аксенова, который впоследствии стал "главой" полуострова в РФ (Аксенова также связывали с Малофеевым).

После завершении аннексии Крыма в марте, 8 апреля Стрелков покинул Крым через Керченскую переправу и прибыл в Ростов-на-Дону, а оттуда — в Донецкую область, нелегально перейдя границу с группой вооруженных людей.

Спустя четыре дня эта группа захватила ГУВД Славянска, а потом и другие административные здания города, фактически установив свой контроль над ним, а также над соседним Краматорском.

На следующий день, 13 апреля, СНБО Украины принял решение о начале Антитеррористической операции.

Первое время Стрелков не светился в СМИ, хотя и руководил всеми действиями в городе. Но уже в 20-х числах апреля вышел из тени, перестав скрывать свою роль и назвал себя руководителем "народного ополчения Донбасса".

На следующий день после так называемого "референдума", который состоялся 11 мая, объявил о себе как о "командующем вооруженными силами ДНР". 15 мая "Верховный совет ДНР" назначил Стрелкова "главой совета безопасности и министром обороны". "Премьером ДНР" был назначен упомянутый выше Бородай.

Захват отрядом Гиркина-Стрелкова Славянска стал спусковым крючком для начала войны на Донбассе. К началу апреля "русская весна" в большинстве регионов Украины шла на спад и многим казалось, что на аннексии Крыма все и закончилось. Однако рейд Стрелкова перевернул ситуацию и фактически вывел из под контроля Украины значительную часть Донецкой и Луганской областей.

До сих пор идут дискуссии по чьему приказу Гиркин пошел на Донбасс. Распространено мнение, что это была самодеятельность Малофеева и Аксенова, не согласованная с Путиным (президент РФ позже даже призывал "ЛДНР" отказаться от проведения "референдумов" 11 мая и медлил с военным вмешательством). По другим данным, это была неудачная попытка части башен Кремля поддержать "огонь борьбы" на юго-востоке Украины, чтоб добиться от Киева уступок в плане предоставления Донбассу автономии либо "федерализации" Украины. Есть и совсем конспирологические версии, что Стрелков (а точнее те, кто его послал) действовал в координации с Киевом, чтоб втянуть РФ в конфликт на Донбассе и дать повод постмайданному правительству Украины начать АТО, укрепив тем самым свою власть в стране и резко усилив антироссийские настроения в обществе. Впрочем, каких-либо доказательств эта версия не имеет.

Так или иначе, но именно Стрелков-Гиркин своим "рейдом" предопределил развитие событий на Донбассе и в Украине на долгие годы вперед. В том числе и нынешнюю полномасштабную войну.

Весь май и июнь базой Гиркина оставался Славянск, и основные боевые действия в Донецкой области концентрировались вокруг него. Гиркин ввел там, среди прочего, "военно-полевые суды" и проводил, как он признавался сам, казни "мародеров" (сообщалось о двух таких случаях, когда были расстреляны два "ополченца").

Также он признавался в расстреле двух активистов "Правого сектора" - за то, что они якобы были "диверсантами". И в казни депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.

Бои за Славянск были центральной частью АТО. При этом было очевидно, что удерживать город без поддержки извне - дело, не имеющее перспектив. Поэтому Стрелков практически ежедневно выходил в эфир и призывал российскую армию открыто вмешаться. Уже тогда он начал критиковать Кремль за "нерешительность".

Между тем, для сепаратистов и внутри России Стрелков стал своего рода "брендом" и к нему ехало много добровольцев. И отряд с апреля к началу июня разросся с нескольких десятков до нескольких тысяч человек.

Они практически постоянно вели бои с украинскими силами, которые постепенно продвигались к Славянску, стремясь окружить город.

Резко ухудшилась ситуация для Стрелкова после объявления 1 июля Петром Порошенко выхода из перемирия и о начале наступления на позиции сепаратистов.

Главной целью удара на первом этапе был Славянск. И Стрелков заявил, что город находится в "оперативном окружении" (подробно о ходе войны 2014 года мы писали здесь).

3 июля ВСУ взяли Николаевку под Славянском, что угрожало полным окружением гарнизону Стрелкова. В ночь на 5-е июля он оставил город, куда следом вошли ВСУ. Гиркин ушел практически без потерь - и многие считали это следствием договоренностей между Киевом и Стрелковым. Но прямых подтверждений этой версии нет.

О военной необходимости этого отступления в России до сих пор идут дискуссии - было ли это преждевременное бегство или необходимое отступление. Стрелков, разумеется, настаивает на последнем и говорит, что город был под угрозой полного окружения, и рисковать самыми боеспособными силами "ДНР" не имело смысла. Но многие с ним не соглашаются и говорят, что были возможности держать город и ждать деблокады (тем более, что после выхода из Славянска "стрелковцы" "вышли" еще из трех крупных городов).

Как бы то ни было - но Стрелков и его отряды вошли в Донецк, где он стал "министром обороны".

Однако у него не сложились отношения с другими командирами "ДНР" - Александром Ходорковским (командовал "Востоком"), Игорем Безлером-Бесом (руководил сепаратистами в Горловке) и Александром Захарченко ("Оплот"). По словам недоброжелателей, Гиркин в это время часто впадал в панику, призывал уйти из Донецка.

Кроме того, он продолжал в своих публичных выступлениях критиковать российские власти за нерешительность. Все это, а также случившееся еще ранее отстранение Малофеева от курирования "ЛДНР", и привели к тому, что Гиркина-Стрелкова Москва решила с Донбасса убрать.

14 августа он заявил о своей отставке и вернулся в Россию. Еще ранее "ДНР" покинул Александр Бородай, бывший до 7 августа "главой правительства".

Еще один эпизод с Гиркиным в его бытность "министром обороны ДНР" - 17 июля в небе над Донецкой областью был сбит малазийский "Боинг".

В минувшем году суд в Гааге постановил, что Стрелков и еще несколько человек являются организаторами и исполнителями этого акта.

Сам Гиркин своей вины не признал, как и юрисдикции суда над собой. Приговор выносился заочно.

После 2014 года

Все последующие годы Гиркин-Стрелков больше непосредственно в событиях на Донбассе и далее - в российско-украинской войне - не участвовал.

После отъезда из Донецка он основал движение "Новороссия" и пытался войти в те или иные политические проекты - от националистических до левых - но с этим у него не срослось. И выше, чем "ветеранские" клубы по интересам, Гиркин не поднимался.

Тем не менее, он не прекращал вести публичную деятельность, давал интервью, где критиковал позицию Кремля по Украине, как недостаточно жесткую и настроенную на компромиссы. А также адвокатировал свои действия на Донбассе в 2014 году - в частности, отступление из Славянска.

Со многими своими бывшими соратниками Стрелков публично разругался - как, например, с Бородаем. Тот обвинил Гиркина в оставлении не только Славянска, но и жены с детьми-инвалидами, и вступлении в брак с бывшей танцовщицей донецкого ночного клуба.

В 2020 году о Стрелкове снова заговорили в Украине - он дал более чем трехчасовое интервью Дмитрию Гордону. В нем он проводил мысль, что планов по захвату Украины Кремль в 2014 году не вынашивал, и дальше Крыма его желания не простирались.

Но в целом личность Гиркина в этот период мало кого уже интересовала. Пока не началась полномасштабная война, к которой Стрелков призывал Кремль все последние годы. И которая резко изменила его жизнь, доведя до тюрьмы.

Стрелков и вторжение

После начала вторжения Стрелков получил второе информационное рождение - он стал одним из ключевых комментаторов боевых действий и в целом военно-политической ситуации в РФ.

Правда, его не цитировали федеральные СМИ, поскольку Гиркин жестко критиковал российское командование и лично министра Шойгу (благодаря чему стал широко цитироваться украинскими медиа и пабликами).

При этом само вторжение он категорически поддержал. В августе Стрелков, по его словам, попытался попасть на фронт в Украине, но его не выпустили из Крыма и задержали на "границе".

Вторая попытка была в октябре 2022 года - она оказалась почти удачной, но долго Гиркин не провоевал. В октябре он был зачислен в качестве рядового в один из батальонов "1-го армейского корпуса ДНР". Фактически находился на полигоне, где формировал "добровольческое соединение". Был направлен под Сватово, а затем убыл назад на полигон в "ДНР". Все это происходило примерно десять дней.

Далее Гиркин выяснил, что он уже не числится в рядах "народной милиции" и выразил мнение, что его уволили "приказу сверху". После сдал оружие и уехал вновь из Донецкой области в Москву.

С тех пор его присутствие в информационном пространстве возобновилось. А затем - и усилилось, во многом из-за публичного конфликта с Евгением Пригожиным.

Стрелков часто критиковал Пригожина за большие потери "Вагнера" в боях за Бахмут и Соледар, а также за практику внесудебных казней, которая применяется в ЧВК. Самого же Пригожина называл "человеком с бэкграундом уголовника и прислуги".

После этого Пригожин позвал Гиркина-Стрелкова присоединиться к "Вагнеру", чтобы на практике показать, "как надо воевать". Тот в ответ заявил о готовности вступить в ряды ЧВК, но только при условии, если предложение ему будет "нормально оформлено".

Пригожин ответил ему в матерной форме, на чем история с вербовкой Гиркина в "Вагнер" и закончилась.

В тот же момент произошло еще одно событие - основание "Клуба рассерженных патриотов", куда вошли "народный губернатор" Губарев и писатель Калашников. Они в стиле Гиркина "разносили" российское министерство обороны и власть в целом.

Путь к аресту

Мятеж Пригожина Гиркин резко раскритиковал и призвал российских военных ему противостоять.

В тоже время, уже после прекращения мятежа, Стрелков начал критиковать и российскую власть. Она, по его мнению, показала свою слабость, пообещав сначала публично наказать мятежников, а потом "простив" их.

Продолжал он критиковать и Пригожина, и "вагнеровцев".

"Проведенный под предательскими лозунгами т.н. "марш справедливости" - стал "реперной точкой" в дальнейшем существовании данной ЧВК. И те "музыканты", которые остались в указанном НВФ (незаконном вооруженном формировании) под командой ублюдка-Повара - суть такие же предатели России, как и он. Субъективно они могут этого не понимать и тешить себя различными иллюзиями. Но объективно - это именно так и никак иначе. Просто потому, что теперь "частная армия" Пригожина не имеет никакого морального права считаться защитницей Отечества. А ее бойцы отстаивают своё право убивать кого угодно и где угодно за деньги, которые платит им "работодатель". Теперь все, кто остался под "знаменем с черепушкой" - такие-же предатели, как сам Пригожин", - написал Стрелков..

В тоже время после мятежа и сам Гиркин "осмелел", начав активно критиковать уже лично Путина.

На днях у себя в телеграм-канале он назвал российского президента "ничтожеством, сумевшем пустить пыль в глаза значительной части населения".

После этого Гиркин был арестован по статье "экстремизм" - формально за посты в телеграме о тяжелом положении военных в "ДНР" и об "изменниках" внутри российской власти.

При этом нельзя не отметить, что до сих пор Стрелков был подозрительно непотопляемым - хотя уже второй год, как в России за любую критику "СВО" штрафуют и дают тюремные сроки. Но эта чаша регулярно миновала Гиркина. Из чего истекал вывод о наличии у него "крыши" в российской верхушке.

Но, похоже, после мятежа Пригожина даже с некой контролируемой фрондой российские власти решили заканчивать. И в целом арест Гиркина укладывается в новую линию Кремля по зачистке информполя от любой критики (включая критику со стороны "Z-патриотов").

Пригожинская сетка телеграм-каналов, хоть и пытается до сих пор время от времени качать ситуацию, но в значительной степени притихла. Замолк и сам Пригожин. И на этом фоне Стрелков оставался самым известным и ярким критиком военно-политического руководства РФ. Тем более, что он теперь напрямую и очень жестко критикует лично Путина.

Поэтому его арест не удивителен.

Другой вопрос - контекст событий. Стрелкова арестовали на фоне того, что сам Пригожин и другие участники мятежа так и не понесли за свои действия никакого наказания. При том, что как раз Стрелков был единственным крупным блогером, который выступил против мятежа ещё до обращения Путина. Продолжал он жестко критиковать "вагнеровцев" и после 24 июня.

И теперь арест сторонники Пригожина наверняка будут использовать для его реабилитации за мятеж, поводя линию о "полном прощении" со стороны Путина. Хотя, как мы уже писали, это не так.

И не исключено, что вслед за Пригожиным могут арестовать и некоторых других блогеров, которые до сих пор продолжают критиковать российское командование. Посылая таким образом сигнал "Z-сообществу", что время, когда многие его представители были фактически выведены из под действия закона о дискредитации армии и прочих статей уголовного кодекса, подходит к концу.