Паблик Гиркина-Стрелкова пишет о задержании бывшего "народного губернатора" Павла Губарева.

Ранее Губарев писал, что собирается поехать на суд к Стрелкову и призывал ехать туда и других.

Арест произошёл прямо во время выступления Губарева в поддержку Стрелкова. Во время его слов "Игорь Иванович всегда обосновано подвергал критике Министерство обороны" сзади к нему подошли люди в чёрной форме и, что-то спросив (видимо, уточнив личность), попросили Губарева пройти с ними.

Он ушёл, не вступая в дискуссию и без оказания сопротивления через толпу репортёров под их камерами. Полицейские сомкнули оцепление вслед за уводимым "народным губернатором". Собравшиеся на площади люди кричали вслед "позор".

Судя по обстановке, задержание произошло в районе Мещанского суда Москвы, где ранее арестовали Гиркина-Стрелкова.

Причины задержания Губарева пока неизвестны. Телеграм-каналы пишут, что ему грозит 15 суток за несанкционированный митинг.

Ранее мы публиковали первые кадры Гиркина-Стрелкова в суде. Ему светит до 5 лет тюрьмы по статье "Экстремизм".

Адвокат утверждает, что обвинение Гиркину-Стрелкову в экстремизме было предъявлено за сообщения в Телеграм.