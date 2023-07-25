Находящийся в тюрьме российский оппозиционер Алексей Навальный назвал политзаключенным Игоря Стрелкова-Гиркина, который находится в московском СИЗО "Лефортово". Навальный считает его арест незаконным, а само дело "нелепым и очевидно политически мотивированным".

Об этом оппозиционер написал в своем телеграм-канале.

При этом Навальный напомнил, что суд в Нидерландах признал Гиркина-Стрелкова виновным в сбитии малайзийского "Боинга". А его нынешнюю позицию Навальный обозначил так: "Ругал людоедов за их недостаточный аппетит".

"Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина", - написал Навальный.

Ранее "Страна" подробно писала, кто такой Гиркин-Стрелков и какова его роль в событиях 2014 года, а также почему его внезапно арестовали.

Также мы приводили мнение британских военных экспертов, которые считают, что задержание в России Игоря Гиркина-Стрелкова скорее всего разозлит других венкоров и военных, которые в основном считают его патриотом.