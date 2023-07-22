Задержание в России Игоря Гиркина-Стрелкова скорее всего разозлит других венкоров и военных, которые в основном считают его патриотом.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

"Гиркин долгое время был критиком ведения войны Министерством обороны России. Однако в последние дни его комментарии превратились в прямую критику президента России Владимира Путина и его пребывания у власти", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что задержание Гиркина "скорее всего, приведет в ярость других членов сообщества блоггеров, работающих в сфере милитаризма, а также представителей действующей армии, которые в основном считают Гиркина проницательным военным аналитиком и патриотом".

"Хотя Гиркин не является союзником группы Вагнера, он, вероятно, был готов перейти границы публичной критики только в контексте неудавшегося мятежа главы Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на неприкрытую критику путинского режима значительно ослабло", - отмечают аналитики.

Напомним, вчера суд в России взял под стражу Гиркина на два месяца. Как сообщается, ему выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм), ему грозит пять лет лишения свободы.

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