В сети появилось видео оглашения приговора Игорю Гиркину-Стрелкову в зале московского суда.

Его публикуют социальные сети.

Из сказанного судьёй можно разобрать, что ходатайство со стороны ФСБ РФ решением суда удовлетворено, а Гиркин-Стрелков приговорён к мере пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 18 сентября 2023 года.

Напомним, адвокат утверждает, что обвинение Гиркину-Стрелкову в экстремизме было предъявлено за сообщения в Телеграм. В них Стрелков очень жёстко критикует систему российской власти и её ставленников на оккупированных украинских территориях, фактически напрямую обвиняя окружение Путина во вредительстве.

Перед этим мы публиковали первые кадры Гиркина-Стрелкова в суде. Ему грозило до 5 лет тюрьмы по статье "Экстремизм". Во время суда ему запретили задавать вопросы.

Также стало известно, что в Москве задержали Павла Губарева во время выступления в поддержку Гиркина-Стрелкова. Инциндент был снят на видео. Губарев как раз произносил слова, что Стрелков заслуженно критиковал действия Минобороны РФ.