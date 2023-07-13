В российской армии новый скандал, направленный против начальника генштаба генерала Валерия Герасимова.

Депутат Госдумы Гурулев, опубликовал обращение генерал-майора Ивана Попова, который был недавно отстранен от командования 58-й общевойсковой армией ВС России. Она сейчас воюет на запорожском направлении.

Попов заявляет, что он был отстранен "за правду". По его словам, он докладывал командованию о плохой организации контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки и потерях среди личного состава.

"В связи с этим старшие начальники, видимо, почувствовали во мне опасность и за один день состряпали приказ, министр обороны подписал и от меня избавились. Как сказали сегодня командиры полков и дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта ВСУ, нашу армию предательски ударил с тыла наш старший начальник", - заявил Попов.

Отметим, что об этом событии ряд телеграмм-каналов сообщало ещё ранее. По их версии, Попов представил Герасимову доклад о необходимости проведения ротации подразделений российской армии. На что начальник генштаба обвинил его в паникерстве. После этого Попов пригрозил напрямую обратиться к Путину, после чего и был отстранен.

Как видим, междоусобная борьба в армии РФ с целью "сбить" Герасимова не прекратилась и после провала мятежа Пригожина (который отставку Герасимова и Шойгу называл своей основной целью), а также после исчезновения со связи генерала Суровикина, который считался главным конкурентом Герасимова.

Также примечательно, что скандал с Поповым сейчас активно разгоняет та же сетка телеграмм-каналов, которая ранее поддерживала Пригожина.

Также можно напомнить, что недавно западные медиа публиковали слух об отставке Герасимова с поста командующего российских войск в Украине и о замене его на генерала Теплинского. Но он не подтвердился.

Уроженец Донецкой области Михаил Теплинский считается одним из самых способных российских военачальников. В прошлом паблики писали о его конфликте с Герасимовым, но с марта Теплинский вернулся на фронт, где с ним встречался Путин.

Также российские Telegram-каналы писали, что Теплинский назвал "предательским" мятеж Евгения Пригожина и призвал не поддержавших его "вагнеровцев" идти служить в ВДВ РФ.

Что касается нынешнего скандала, то ключевой момент - как на него отреагирует Путин.

В любом случае очевидно, что постоянные публичные разборки в армии РФ явно не способствуют повышению ее боеспособности и боевого духа.