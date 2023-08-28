"Эта должность - Голгофа". Резников заявил, что не обсуждает с Зеленским возможность своей отставки
Министр обороны Алексей Резников заявил, что на данный момент не обсуждает с президентом Владимиром Зеленским возможность своей отставки.
Об этом Алексей Резников заявил на пресс-конференции.
"95% общения с Зеленским касается обеспечения Сил безопасности и обороны. Остальное - что делать после победы", - сказал министр.
Резников также добавил, что президент сегодня согласно Конституции определяет, кому быть министром обороны и министром иностранных дел.
"Он точно знает, что я не просился на эту должность. Наоборот, я отговаривал его от этого назначения. Он точно знает, что и сколько я сделал, и он точно знает, что, если он поручит другой важный проект, я с радостью соглашусь. Потому что эта должность - это Голгофа", - добавил министр.
На вопрос, есть ли сейчас общение с президентом относительно отставки, Резников отрицательно покачал головой.
При этом он не дал прямого ответа на вопрос, предлагал ли ему Зеленский должность посла Украины в Великобритании.
Напомним, недавно появились слухи, что вице-премьер Ирина Верещук может стать министром обороны вместо Алексея Резникова. Однако сама Верещук их опровергла.
Мы анализировали, отправят ли в отставку министра обороны Резникова и кто его может заменить.