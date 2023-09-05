Верховная Рада поддержала отставку главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

За его снятие с должности проголосовали 302 депутата. Против голосов не было, воздержались от голосования 25 нардепов.

Завтра должно состоятся голосование о его назначении новым министром обороны вместо Алексея Резникова.

Также в парламенте прошло голосование об увольнении Ольги Пищанской с должности главы Антимонопольного комитета Украины, о чем сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Увольнение поддержали 306 депутатов, против не было ни одного голоса, воздержались три человека.

Ранее мы писали, что она будет назначена вместо Умерова на должность главы Фонда госимущества. А новым главой АМКУ станет глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По данным СМИ, Пищанская является близкой знакомой семьи Зеленских. Ее родная сестра Светлана Пищанская владеет фирмой, которая управляет принадлежащей президенту недвижимости за рубежом - виллой в Италии.

Ранее мы подробно разбирали, что известно об Умерове и почему сняли Резникова с поста министра обороны.