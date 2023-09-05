Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию, что новым главой АМКУ хотят назначить донецкого губернатора Павла Кириленко.

В Раду уже поступило заявление об увольнении нынешней главы АМКУ Ольги Пищанской, после голосования в комитете оно будет вынесено в зал.

"Должность главы Фонда госимущества пока остается без назначения", - написал Арахамия.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Пищанская возглавит Фонд госимущества вместо Рустема Умерова, которого планируют назначить министром обороны.

Вчера глава Фонда госимущества Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Умерова министром обороны. Заявление об отставке с этого поста уже подал нынешний министр Алексей Резников.

"Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия, как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров", - сообщил Зеленский.

Ранее мы писали, что известно о будущем министре обороны Рустеме Умерове.