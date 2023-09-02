Новым министром культуры и информационной политики Украины может стать Юлия Федив. Голосование состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп отметил, что с ее назначением нынешнее правительство будет с наибольшим количеством женщин в истории Украины.

Ранее Юлия Федив занимала должность директора "Украинского культурного фонда" (УКФ), также она является координатором ЮНЕСКО по культуре.

Напомним, 27 июля Верховная Рада отправила в отставку Александра Ткаченко. За был подан 321 голос, против - всего два. В день голосования Ткаченко пришел в Раду, где выступил с кратким отчетом и призвал воздержаться от "культуры хейта".

Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить министра культуры Ткаченко. Он сказал, что во время войны максимум государственных ресурсов должно идти на оборону, а проекты культуры по возможности можно реализовать за счет внебюджетных средств.

Исполняющим обязанности главы Минисерства культуры и информационной политики был назначен первый заместитель министра Ростислав Карандеев.