Главой Фонда госимущества могут назначить Ольгу Песчанскую, ныне возглавляющую Антимонопольный комитет Украины. Саму же Пищинскую может заменить нынешний глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

По его информации Ольга Песчанская покидает АМКУ и будет назначена на должность главы Фонда госимущества (после того как Рустем Умеров пойдет на министра обороны).

"Вместо нее на должность главы АМКУ будет назначен Павел Кириленко, нынешний глава Донецкой ОВА", - написал Железняк.

Напомним, новым министром культуры и информационной политики Украины может стать Юлия Федив. Федив была назначена на должность исполнительного директора УКФ в 2018 году, когда наблюдательный совет Фонда возглавляла супруга тогдашнего президента Марина Порошенко. В 2021 году Федив назначена директором Нromadske.

Ранее мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников может в начале сентября отправиться в отставку. По данным Железняка, Резников поедет послом в Великобританию, а на его место будет предложен глава Фонда госимущества Рустем Умеров.