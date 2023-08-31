ВАКС назначил залог бывшему заму министра агрополитики в размере 1,3% от похищенных бюджетных средств
Первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, подозреваемого в растрате более 62 млн грн на закупке продуктов, отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 805 200 гривен.
Такую меру пресечения чиновнику избрал Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
На Высоцкого также возложили следующие обязанности:
- прибывать по вызову к детективу, прокурору, в суд;
- сообщать об изменении места жительства;
- воздержаться от общения со свидетелями и другим подозреваемым;
- сдать загранпаспорт.
Напомним, на днях НАБУ и САП объявили подозрения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому и экс-замминистру экономики Александру Грибану. Их подозревают в растрате более 62 млн гривен при закупке продуктов.
Ранее мы рассказывали, что недавно ВАКС отстранил от должности до конца сентября главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова, которого НАБУ подозревает в подстрекательстве к взятке судьям Верховного суда за вынесение нужного решения в пользу коммерческого предприятия.
А НАПК обвинило и.о мэра Запорожья в незаконном обогащении более чем на девять млн грн.