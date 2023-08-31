Первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, подозреваемого в растрате более 62 млн грн на закупке продуктов, отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 805 200 гривен.

Такую меру пресечения чиновнику избрал Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

На Высоцкого также возложили следующие обязанности:

прибывать по вызову к детективу, прокурору, в суд;

сообщать об изменении места жительства;

воздержаться от общения со свидетелями и другим подозреваемым;

сдать загранпаспорт.

Напомним, на днях НАБУ и САП объявили подозрения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому и экс-замминистру экономики Александру Грибану. Их подозревают в растрате более 62 млн гривен при закупке продуктов.

Ранее мы рассказывали, что недавно ВАКС отстранил от должности до конца сентября главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова, которого НАБУ подозревает в подстрекательстве к взятке судьям Верховного суда за вынесение нужного решения в пользу коммерческого предприятия.

А НАПК обвинило и.о мэра Запорожья в незаконном обогащении более чем на девять млн грн.