Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько.

Адвокаты Гунько попросили изменить ее с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест - или изменить суму залога с 30 миллионов на 5 385 000 млн грн.

Напомним, 8 августа Гунько задержали вместе с двумя сообщниками. Депутат предложил предпринимателю получить под обработку землю. Эта земля принадлежит государству и находится в области управления Национальной академии аграрных наук. Гунько был задержан при получении взятки в размере 85 тысяч долларов.

9 августа Гунько сообщили о подозрении по статье 368, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Также НАБУ опубликовало запись разговора народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, где он обсуждает коррупционные тарифы за передачу земли в пользование некому бизнесмену. Гунько в видео говорит, что такса его и силовиков в этих схемах составляет 130-150 долларов за гектар.

Сам Гунько в комментарии "Стране" опровергает обвинения в свой адрес и утверждает, что деньги ему подкинул некий специально подосланный ему аграрий из Николаевской области.