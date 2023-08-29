ВАКС оставил без изменений меру пресечения нардепу от "Слуги народа" Гунько
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько.
Адвокаты Гунько попросили изменить ее с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест - или изменить суму залога с 30 миллионов на 5 385 000 млн грн.
Напомним, 8 августа Гунько задержали вместе с двумя сообщниками. Депутат предложил предпринимателю получить под обработку землю. Эта земля принадлежит государству и находится в области управления Национальной академии аграрных наук. Гунько был задержан при получении взятки в размере 85 тысяч долларов.
9 августа Гунько сообщили о подозрении по статье 368, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Также НАБУ опубликовало запись разговора народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, где он обсуждает коррупционные тарифы за передачу земли в пользование некому бизнесмену. Гунько в видео говорит, что такса его и силовиков в этих схемах составляет 130-150 долларов за гектар.
Сам Гунько в комментарии "Стране" опровергает обвинения в свой адрес и утверждает, что деньги ему подкинул некий специально подосланный ему аграрий из Николаевской области.