ВАКС отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Сальникова до конца сентября
ВАКС отстранил от должности до конца сентября главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова, которого НАБУ подозревает в подстрекательстве к взятке судьям Верховного Суда за вынесение нужного решения в пользу коммерческого предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Ранее Сальникову избрали меру пресечения в виде залога в сумме 805 тысяч гривен и ряда обязательств. В частности, ему запрещено покидать Киев без разрешения детектива или прокурора.
"11 августа 2023 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил председателя Государственной судебной администрации Украины, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда, с занимаемой должности до 24.09.2023", - говорится в сообщении.
Сальников обещал договориться, в том числе, с бывшим председателем Верховного суда Всеволодом Князевым, который находится под арестом с залогом в 75 миллионов гривен.
Но после задержания Князева "поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако не был намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду".