ВАКС отстранил от должности до конца сентября главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова, которого НАБУ подозревает в подстрекательстве к взятке судьям Верховного Суда за вынесение нужного решения в пользу коммерческого предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Ранее Сальникову избрали меру пресечения в виде залога в сумме 805 тысяч гривен и ряда обязательств. В частности, ему запрещено покидать Киев без разрешения детектива или прокурора.

"11 августа 2023 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил председателя Государственной судебной администрации Украины, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного суда, с занимаемой должности до 24.09.2023", - говорится в сообщении.

Сальников обещал договориться, в том числе, с бывшим председателем Верховного суда Всеволодом Князевым, который находится под арестом с залогом в 75 миллионов гривен.

Но после задержания Князева "поведение главы ГСА резко изменилось и он начал уклоняться от решения вопроса, однако не был намерен возвращать полученную им неправомерную выгоду".