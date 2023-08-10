В суд передано дело бывшего замглавы Одесской ОГА Игоря Ткачука, которого подозревают в получении 10 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, в марте этого года чиновник вместе со своим помощником требовал и получил от гражданина 5 тыс. долларов, за которые обещал повлиять на руководителей коммунального предприятия для принятия решения о его трудоустройстве.

Еще 5 тысяч долларов чиновник вместе с другим сообщником требовал и получил от этого же гражданина за влияние на судей с целью принятия "нужного" решения по хозяйственному делу.

Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - злоупотребление влиянием.

Ранее СБУ задержала на взятке нардепа из "Слуги народа" Анатолия Гунько. После этого его отправился в СИЗО с залогом в 30 миллионов, а глава фракции Арахамия сообщил об исключении Гунько из партии.

Также мы публиковали видео задержания на взятке "слуги народа" Гунько.

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