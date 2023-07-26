Одесскую блогершу Марию Лещенко за призывы бомбить Украину суд наказал запретом работать во власти.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на приговор Приморского райсуда Одессы от 10 июля.

Осенью 2022 года тик-токерша опубликовала в своих соцсетях разные сообщения и видеоролики, например, такого содержания: "Украинским властям выгодна война, они бабки рубят и выгодна я, как враг народа. Я еще в 2014 сливала все русским", "Украина е... я вас ненавижу. Уроды", "Украинские д.... Когда уже на вас скинут бомбу. Молю Бога Россия помоги".

В отношении нее было открыто дело по ч. 1 ст. 111-1 УКУ "коллаборационная деятельность", что грозит максимум 15 годами запрета работать во власти.

Ранее мы писали о том, как суд вынес приговор в виде одного года условно блогерше Инне Вороновой, снимавшей работу ПВО.

Также мы писали, как в Днепре блогерша-астропсихолог заявила, что Каховскую ГЭС взорвала не РФ, после чего начала извиняться.

Напомним, что недавно СБУ задержала львовского блогера, который на видео оскорблял военкомов, выписывавших повестки и выкладывал видео в сеть.