В Одесской области бухгалтера воинской части подозревают в присвоении 10 миллионов гривен, предназначенных на выплаты военнослужащим.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным следствия, фигурант в течение трех месяцев перечислял со счета воинской части на личную банковскую карточку деньги, предназначенные для выплат военнослужащим. Таким образом он завладел 5 млн гривен. Еще столько же он присвоил, перечислив денежные средства на счета своих знакомых.

Следствие установило, что бухгалтер создавал платежные сведения, в которых указывал свои анкетные данные и номер банковского счета и направлял их в финансовое учреждение.

Правоохранители установили, что мужчина тратил присвоенные деньги на приобретение автомобилей, ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов.

Во время обысков дома, в автомобиле и на работе фигуранта правоохранители изъяли вышеперечисленное имущество, а также гранату, похожую на боевую. Ее, в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 263 УК Украины, полицейские направили на экспертизу.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщили о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч 1. статьи 191 УК Украины), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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