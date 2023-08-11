Руководство Бюро экономической безопасности уволили.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на источники.

По его информации, временно исполняющим обязанности главы службы без конкурса назначен заместитель директора Андрей Пащук.

"Это уже 6-я смена руководства ГФС (стало БЭБ) за последние 3 года", - напомнил нардеп.

Отметим, что ранее временно исполняющим обязанности главы БЭБ был Эдуард Федоров.

Как писала "Страна", "перезапуск" БЭБ прописан в новом меморандуме МВФ и Украины. Планируется отдать БЭБ в подчинение Минфину и усилить "аналитическую составляющую" в работе этого органа. Также в планах разработка прозрачного конкурсного отбора, усиление требований к конкурсной комиссии, внедрение контрактов для работников Бюро, внедрение механизма их переаттестации. Все эти нововведения должны прописать в соответствующем законе.

Кстати, ранее мы подробно объясняли, почему был уволен предыдущий глава БЭБ Вадим Мельник. Его увольнение не было неожиданным, так как о его возможном уходе уже говорили несколько месяцев. Руководителя БЭБ и его работу признали неудовлетворительной, и было создано несколько временных комиссий для расследования возможных схем, связанных с этой структурой. Смена руководства БЭБ могла быть связана с громким делом против экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, по которому проходил близкий к Мельнику экс-налоговик Андрей Гмырин.