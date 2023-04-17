Первый замдиректора Бюро экономической безопасности Эдуард Федоров приступил к выполнению полномочий директора БЭБ.

Об этом сообщил сайт БЭБ.

Федоров родился 17 марта 1981 года в Славянске Донецкой области. Получил образование по специальности "Учет и аудит" в Славянском государственном педагогическом университете, а также квалификацию юриста в частном высшем учебном заведении "Киевский международный университет".

С 2007 по 2022 год занимал оперативные и руководящие должности в Службе безопасности Украины. В 2021-2022 годах работал заместителем начальника отдела Киевской таможни и исполняющим обязанности начальника отдела киевской таможни. С 2022 по 2023 год был начальником управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

С 2023 года работал первым заместителем Директора Бюро экономической безопасности Украины.

Ранее "Страна" подробно писала, почему был уволен предыдущий глава бюро Вадим Мельник. Согласно заявлению профильного комитета Рады, следующий конкурс на руководящую должность Бюро экономической безопасности (БЭБ) будет проведен с условием включения "международных экспертов" в конкурсную комиссию.

Увольнение главы БЭБ Вадима Мельника не было неожиданным, так как о его возможном уходе уже говорили несколько месяцев. Руководитель БЭБ и его работу признали неудовлетворительной, и было создано несколько временных комиссий для расследования возможных схем, связанных с этой структурой. Смена руководства БЭБ может быть связана с громким делом против экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, по которому проходит близкий к Мельнику экс-налоговик Андрей Гмырин.