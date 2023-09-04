Сегодня, 4 сентября, глава Фонда госимущества Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил вчера назначить Умерова министром обороны.

Заявление об отставке с этого поста уже подал нынешний министр Алексей Резников.

Теперь оба увольнения должна утвердить Верховная Рада.

Напомним, на днях нардеп Ярослав Железняк сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников может в начале сентября отправиться в отставку. По данным нардепа, Резников поедет послом в Великобританию, а на его место будет предложен глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Главой Фонда госимущества могут назначить Ольгу Пищанскую, ныне возглавляющую Антимонопольный комитет Украины. Саму же Пищанскую может заменить нынешний глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщил Железняк.

Ранее Резников заявлял, что на данный момент не обсуждает с президентом Владимиром Зеленским возможность своей отставки. При этом министр обороны не давал прямого ответа на вопрос, предлагал ли ему Зеленский должность посла Украины в Великобритании.