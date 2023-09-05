Сегодня, 5 сентября 2023 года, Верховная Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.

"За" проголосовали 327 депутатов, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Также нардеп сообщил, что Резников пришел лично отчитываться за 552 дня своей работы в должности министра обороны.

Он рассказал, что за это время военная помощь достигла 100 млрд долларов, на вооружение принято более 200 образцов западного оружия, в эксплуатацию допущено более 30 моделей украинских дронов.

По словам Резникова, не все страны НАТО достигли того уровня, на котором сейчас находится Украина.

Напомним, вчера Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке с должности министра обороны.

Голосование по назначению Рустема Умерова новым министром обороны состоится завтра, который вчера также подал заявление об отставке с должности главы Фонда госимущества.

Ранее мы писали, что известно о будущем министре обороны Рустеме Умерове.

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