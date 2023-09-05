Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада будет голосовать за отставку действующего министра обороны Алексея Резникова, а уже завтра парламент проголосует за кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны.

Об этом свидетельствует предварительная повестка Рады, которая оказалась в распоряжении "Страны".

"Примерно такой план, если, конечно, ничего не поменяется в последний момент", - говорит источник.

Кроме этого, уже в эту среду Рада также проголосует за нового главу Антимонопольного комитета.

На эту должность предлагают главу Донецкой ОВА Павла Кириленко. Эту информацию подтвердил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним, вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

Также заявление об отставке вчера подал и глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить Умерова министром обороны.

Ранее мы писали, что известно о будущем министре обороны Рустеме Умерове, который в сентябре 2022 года был назначен председателем Фонда госимущества.