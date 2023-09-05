Зеленский внес в Раду кандидатуру Умерова на пост министра обороны Украины. Документ
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны.
Появился проект постановления парламента о назначении Умерова на должность.
Голосование за него в парламенте будет завтра.
Сегодня Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда государственного имущества.
Также Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны.
Ранее мы подробно разбирали, что известно об Умерове и почему сняли Резникова с поста министра обороны.