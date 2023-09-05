Зеленский внес кандидатуру Умерова. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны.

Появился проект постановления парламента о назначении Умерова на должность.

Голосование  за него в парламенте будет завтра.

Сегодня Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда государственного имущества.

Также Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны.

Ранее мы подробно разбирали, что известно об Умерове и почему сняли Резникова с поста министра обороны.

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