Бен Уоллес подал в отставку с поста министра обороны Великобритании.

Об этом сообщает Sky News.

В письме на имя премьер-министра Уоллес высоко оценил вооруженные силы и спецслужбы страны, с которыми он работал с 2016 года, реакцию правительства на войну в Украине и поблагодарил Риши Сунака за инвестиции в армию.

Sky News напоминает, что Уоллес заявил о желании уйти в отставку еще в прошлом месяце после конфликта с властями Украины из-за заявления, что Британия - это не Амазон по доставке оружия.

Сообщается, что сегодня же должно быть объявлено имя его сменщика.

Уоллес также уйдет с поста депутата на следующих выборах из-за изменения границ на его избирательном участке.

На вопрос, что он будет делать дальше, он ответил: "Я очень рад пойти работать в бар" или "просто заняться чем-то совершенно другим".

Известно, что Бен Уоллес был в политике с 1999 года.

Новым министром обороны Великобритании станет Грант Шаппс, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

В настоящее время Шаппс занимает должность министра энергетической безопасности, а ранее был министром предпринимательства, министром внутренних дел (правда, всего шесть дней), министром транспорта и председателем партии Тори.

Ранее появились слухи, что в начале сентября глава Минобороны Украины Алексей Резников может уйти в отставку.

Новым министром обороны Украины может стать Рустем Умеров.

Также мы писали, что, по данным Bloomberg, в российских спецслужбах хотят отставки министра обороны РФ Шойгу и генерала Герасимова.