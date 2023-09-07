Владимир Зеленский повысил в звании главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова с генерал-майора до генерал-лейтенанта.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу – начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в тексте документа.

Вероятно, повышение звания приурочено к Дню военной разведки Украины. который отмечается сегодня.

Между тем ГУР опубликовало ролик, в котором Буданов своеобразно поздравляет коллег и остальных украинцев с этим праздником, задувая свечи на торте. В конце ролика появляется надпись: "С Днем военной разведки. Загадывай желание".

Напомним, Зеленский назначил Буданова на должность начальника Главного управления разведки Минобороны 5 августа 2020 года. До него эту должность исполнял Василий Бурба. В Офисе президента тогда объяснили эти кадровые перестановки "необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".

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