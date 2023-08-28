Владимир Зеленский повысил в должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Поклада, назначив его новым заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы под номерами № 509/2023 и № 510/2023 появились на сайте Офиса президента.

Первым указом от 23 августа 2023 года президент уволил Поклада с должности начальника департамента контрразведки СБУ. А вторым назначил его заместителем председателя СБУ.

Кроме того, Зеленский подписал указ № 511/2023 о назначении Александра Пелина начальником управления СБУ в Запорожской области.

Поклад раньше работал в правоохранительных органах Полтавской области, после чего возглавлял 5-е управление Департамента контрразведки СБУ. Также он руководил задержанием полковника СБУ Юрия Расюка, фигуранта дела о покушении на генерала СБУ Андрея Наумова и генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова, приговоренного за госизмену к 12 годам лишения свободы.

В середине августа мы сообщали, что Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Таким образом президент ввел в силу решение СНБО от 11 августа о военкомах.