Кабинет министров на заседании 14 июля назначил главу полиции Киева Ивана Выговского главой Нацполиции Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал правительства.

В январе Выговский был назначен и.о. главы Нацполиции после того, как прежний глава Игорь Клименко стал и.о. министра внутренних дел.

Также на сегодняшнем заседании Кабинет министров принял ряд других кадровых решений:

отстранил Елену Богачеву с должности государственного секретаря Министерства юстиции Украины по соглашению сторон;

согласовал назначения Марии Зоновой заместителем председателя Сумской областной государственной администрации и Руслана Домницака заместителем председателя Черновицкой областной государственной администрации.

На днях мы сообщали, что украинского дипломата Андрея Мельника, назначенного послом в Бразилию, уволили с должности заместителя министра иностранных дел Украины.





Также мы писали, что сегодня Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от запрещенной партии "ОПЗЖ" Татьяны Плачковой. Накануне она подала заявление о сложении мандата.