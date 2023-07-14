Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от запрещенной партии "ОПЗЖ" Татьяны Плачковой. Накануне она подала заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Решение поддержали 283 депутата. После сложения мандата Плачковой в парламенте остались полномочными 404 депутата из 450.

В то же время, как отмечает Железняк, сразу две депутатские группы оказались на грани закрытия, поскольку для их функционирования нужно не менее семнадцати депутатов.

Так минимальные 17 человек входят теперь в группу из бывших членов "ОПЗЖ" "Восстановление Украины". Также 17 депутатов осталось в группе "Партия "За будущее"", из которой вышел депутат Сергей Минько.

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