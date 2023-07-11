Украинского дипломата Андрея Мельника, который назначен послом в Бразилии, уволили с должности заместителя министра иностранных дел Украины.

О таком решении сообщается в телеграм-канале украинского правительства.

"На своем заседании 11 июля Кабинет министров Украины принял распоряжение об уходе Мельника Андрея Ярославовича с должности заместителя министра иностранных дел (в связи с переходом на другую работу)", - говорится в сообщении в Telegram.

Как писала "Страна", 9 июля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия. В ноябре прошлого года Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины.

20 июня президент назначил Андрея Мельника послом Украины в Федеративной Республике Бразилия.

Мельник известен своими многочисленными резкими, оскорбительными и часто нецензурными высказываниями в адрес политиков и стран, которые нередко вызывали скандалы. В связи с его увольнением с должности посла в Берлине мы вспоминали все главные скандалы, в которые попадал Мельник.